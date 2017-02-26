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  • 26.02, 10:00
В Ростовской области собрали кирпичи с загадочными символами и рисунками. Ростовская область, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ростовской области собрали кирпичи с загадочными символами и рисунками

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В Ростовской области собрали кирпичи с загадочными символами и рисунками

В Ростовской области собрали кирпичи с загадочными символами и рисунками

В Ростовской области собрали кирпичи с загадочными символами и рисунками

    В Азовском музее-заповеднике открылась нестандартная выставка. Ее посетители могут узнать все о кирпичах. Раньше производство стройматериалов было сродни искусству. Коллекция содержит редкие и даже ценные образцы.

    Историк Дмитрий собирает целые кирпичи и их кусочки. О начал это делать еще в 5-м классе и теперь свою коллекцию представляет в краеведческом музее. Каждый экспонат, говорит Дмитрий, по-своему ценен для исследователя. В старину кирпичи делали вручную. На одном из экземпляров навсегда остались следы рук неизвестного мастера.

    Дмитрий Зенюк, коллекционер: «Мне нравиться вот этот кирпич, потому что это как рукопожатие сквозь столетия».

    Раньше были кирпичные заводы и мастера, которые ставили на свои изделия клейма, родовые гербы, кресты и подковы. Орел — знак для казенных построек. Богатый местный житель Беляев из своей продукции возвел здание городской думы, сейчас это музей, в котором и идет выставка.

    Кирпичи полны загадок. Глядя на таганрогскую монограмму, можно предположить, что это — Андреевский флаг. Рассматривая кирпичную бабу из Ростова-на-Дону, приходит в голову мысль, что это, возможно, и не женщина, а воин-армянин с кинжалом в руке. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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