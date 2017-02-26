В Самарской области проходит чемпионат мира по зимним видам парусного спорта

Любители виндсерфинга на льду съехались в Самарскую область на чемпионат мира по зимним видам парусного спорта. Первенству уже почти 40 лет. В этом году турнир собрал рекордное число участников.

Когда воды по колено, даже натянутые на ноги пакеты не спасают. Участники чемпионата мира по зимним видам парусного спорта в эти дни катаются среди водных брызг. Начинающий сноукайтер Наталья Золотницкая в очередной раз пытается выбраться из лужи.



Наталья Золотницкая, участница чемпионата: «Уже пару раз в луже посидела. Ну, что делать».



Даже старт здесь претендует на мировой рекорд — 250 спортсменов начинают движение одновременно. Когда идут плотно, купол к куполу, падений не избежать. Главное в этом полуводном марафоне — не заплывать за буйки.



Сноукайтеры — люди упрямые. Вымокли до нитки, но все равно спешат на очередной старт. Обувь здесь приходится менять по несколько раз на дню. Самому жаркому событию зимы, как его называют организаторы, даже слякоть не помешала. Наоборот, зимний сноукайтинг получился сродни летнему. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.