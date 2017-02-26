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  • 26.02, 06:58

Протесты у посольства РФ в Анкаре: крымские татары принесли к зданию черный венок

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Протесты у посольства РФ в Анкаре: крымские татары принесли к зданию черный венок

Протесты у посольства РФ в Анкаре: крымские татары принесли к зданию черный венок

Протесты у посольства РФ в Анкаре: крымские татары принесли к зданию черный венок
  • Фото: @Nkbayar/ twitter.com

    • В турецкой столице у стен российского посольства прошла акция протеста, приуроченная к третьей годовщине присоединения Крыма к РФ. Мероприятие организовала Ассоциация НПО крымских татар.

    Как передает агентство Anadolu, собравшиеся возложили к зданию дипмиссии черный венок в знак протеста против российской политики. Сообщается, что в акции участвовали десятки этнических татар, проживающих в различных регионах Турции.

    Ранее крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» призвала Генассамблею ООН и Европарламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединение к России. Крым вошел в состав РФ после весной 2014 года. Этот вопрос выносился на референдум, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав РФ. Голосование проводилось после февральских событий в Киеве 2014 года, которые закончились госпереворотом.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно утверждала, что крымчане демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией, волеизъявление проходило в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. Говоря о присоединении Крыма к России, Владимир Путин заявлял, что «этот вопрос закрыт окончательно».

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