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  • 26.02, 00:55
В Германии умер один из сбитых вооруженным водителем пешеходов. Германия, автомобили, нападения, пешеходы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Германии умер один из сбитых вооруженным водителем пешеходов

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В Германии умер один из сбитых вооруженным водителем пешеходов

В Германии умер один из сбитых вооруженным водителем пешеходов

    Пожилой мужчина, получивший тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на группу людей в немецком Гейдельберге, скончался.

    Как сообщила пресс-служба местной полиции, один из трех пешеходов, пострадавших в результате наезда автомобиля в немецком Гейдельберге, скончался, невзирая на все усилия врачей. Это 73-летний гражданин Германии. В больнице остаются еще два пешехода, получившие менее тяжелые травмы: 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины.

    Сбивший их автомобилем мужчина, которого полиции удалось задержать открыв стрельбу, в настоящее время также находится в больнице. Виновник ДТП в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

    Уже известно, что машиной, сбивавшей пешеходов на площади Бисмаркплац, управлял вооруженный ножом 35-летний немец. В полиции сообщили, что пока нет доказательств того, что произошедшее является терактом. Ведется расследование.

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