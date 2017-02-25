Порошенко принял доктрину информационной безопасности Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о «О доктрине информационной безопасности Украины».
Согласно подписанному указу, необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины, разработанной Советом национальнеой безопасности и обороны, обусловлена возникновением актуальных угроз в информационной сфере. Также на решение о принятии доктрины повлияла потребность определить «инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации».
При этом отмечается, что главной целью доктрины стало «уточнение принципов госполитики по противодействию информационному воздействию России». Также одним из пунктов доктрины, Министерству информационной политики Украины вменяется в обязанность проводить мониторинг СМИ и сайтов в Интернете на наличие запрещенной в стране информации.
Указ вступает в действие с момента подписания, то есть с сегодняшнего дня, передает «Интерфакс».
При этом отмечается, что главной целью доктрины стало «уточнение принципов госполитики по противодействию информационному воздействию России». Также одним из пунктов доктрины, Министерству информационной политики Украины вменяется в обязанность проводить мониторинг СМИ и сайтов в Интернете на наличие запрещенной в стране информации.
Указ вступает в действие с момента подписания, то есть с сегодняшнего дня, передает «Интерфакс».
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