Ты супер!
Ты супер! 6+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 21:53

Порошенко принял доктрину информационной безопасности Украины

2 комментария

Порошенко принял доктрину информационной безопасности Украины

Порошенко принял доктрину информационной безопасности Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о «О доктрине информационной безопасности Украины».

Согласно подписанному указу, необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины, разработанной Советом национальнеой безопасности и обороны, обусловлена возникновением актуальных угроз в информационной сфере. Также на решение о принятии доктрины повлияла потребность определить «инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации».

При этом отмечается, что главной целью доктрины стало «уточнение принципов госполитики по противодействию информационному воздействию России». Также одним из пунктов доктрины, Министерству информационной политики Украины вменяется в обязанность проводить мониторинг СМИ и сайтов в Интернете на наличие запрещенной в стране информации.

Указ вступает в действие с момента подписания, то есть с сегодняшнего дня, передает «Интерфакс».

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru