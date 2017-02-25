В Саратове завели дело против мужчины, сломавшего нос фельдшеру скорой

Саратовские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который ударил головой в лицо фельдшера скорой помощи и в результате сломал медику нос.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Отмечается, что дело находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По данным следствия, утром в субботу муж одной из пациенток, недовольный госпитализацией супруги, ударил фельдшера скорой помощи головой в лицо. В результате 33-летний медик получил перелом носа со смещением. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. В СК отмечают, что суд уже привлек его к административной ответственности. Сейчас ему назначено наказание в виде ареста на 12 суток.
За время, пока хулиган будет отбывать наказание, следователи рассмотрят вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным следствия, утром в субботу муж одной из пациенток, недовольный госпитализацией супруги, ударил фельдшера скорой помощи головой в лицо. В результате 33-летний медик получил перелом носа со смещением. Мужчина был задержан сотрудниками полиции. В СК отмечают, что суд уже привлек его к административной ответственности. Сейчас ему назначено наказание в виде ареста на 12 суток.
За время, пока хулиган будет отбывать наказание, следователи рассмотрят вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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