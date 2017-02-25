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  • 25.02, 20:21

Лыжник Устюгов завоевал золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам

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  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев
Лыжник Устюгов завоевал золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам

Лыжник Устюгов завоевал золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам

Лыжник Устюгов завоевал золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам
  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев

    • Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в мужском скиатлон на дистанции 30 км на чемпионате мира в финском Лахти.

    Дистанцию в 30 километров (15 км классическим ходом плюс 15 км свободным ходом) российский лыжник преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды, передает «Интерфакс».

    Главным конкурентом Сергея Устюгова во время гонки был норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Однако при попытке уйти в отрыв он упал и пропустил Устюгова вперед. В результате перед финишем норвежец отстал от россиянина на 6,7 секунды и занял второе место на пъедестале почета. Бронзовую медаль выиграл еще один лыжник из Норвегии Финн-Хоген Крог.

    Добавим, что для Сергея Устюгова это вторая медаль на чемпионате мира 2017 года. Ранее он завоевал серебро в спринтерской гонке. После победы Устюгов заявил журналистам, что план на ЧМ-2017 считает выполненым.

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