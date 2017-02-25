Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 18:51

Застреленных мужчину и женщину нашли в квартире на востоке Москвы

комментировать

Застреленных мужчину и женщину нашли в квартире на востоке Москвы

Застреленных мужчину и женщину нашли в квартире на востоке Москвы

Тела с огнестрельными ранениями найдены в квартире одного из жилых домов по улице Просторная в Москве. Оперативники выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины.

Рядом с телами застреленных мужчины и женщины оперативники нашли оружие — охотничий нарезной карабин и травматический пистолет, сообщается в оперативных сводках.

По данным оперативников, погибшей женщине на вид около 30–35 лет, возраст мужчины оперативники установили: потерпевший — 1984 года рождения.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельств и причин произошедшего. По некоторым данным, мужчина мог расстрелять женщину, а потом покончил с собой.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru