Застреленных мужчину и женщину нашли в квартире на востоке Москвы

Тела с огнестрельными ранениями найдены в квартире одного из жилых домов по улице Просторная в Москве. Оперативники выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины.

Рядом с телами застреленных мужчины и женщины оперативники нашли оружие — охотничий нарезной карабин и травматический пистолет, сообщается в оперативных сводках.



По данным оперативников, погибшей женщине на вид около 30–35 лет, возраст мужчины оперативники установили: потерпевший — 1984 года рождения.



Сейчас следователи выясняют все обстоятельств и причин произошедшего. По некоторым данным, мужчина мог расстрелять женщину, а потом покончил с собой.