Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести «крупнейший митинг», в котором будет участвовать больше людей, чем в
какой-либо другой демонстрации.
Призыв провести крупнейший в истории митинг в свою поддержку президент США Дональд Трамп опубликовал на собственной странице в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы „сделать Америку снова великой“, стоит провести свой собственный митинг. Он будет крупнейшим».
После инаугурации Дональда Трампа в разных городах США проходят акции протеста, связанные с недовольством участников политикой нового американского президента. В январе на улицы Вашингтона вышел Женский марш — более полумиллиона женщин преимущественно в розовых шапочках.
Ранее сегодня бывшая противница Трампа на выборах Хиллари Клинтон также разместила в Twitter обращение к однопартийцам-демократам и американцам, в котором заверила, что намерена бороться еще активнее, чем прежде, за голоса новых избирателей.
Дональд Трамп, президент США: «Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы „сделать Америку снова великой“, стоит провести свой собственный митинг. Он будет крупнейшим».
Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
После инаугурации Дональда Трампа в разных городах США проходят акции протеста, связанные с недовольством участников политикой нового американского президента. В январе на улицы Вашингтона вышел Женский марш — более полумиллиона женщин преимущественно в розовых шапочках.
Ранее сегодня бывшая противница Трампа на выборах Хиллари Клинтон также разместила в Twitter обращение к однопартийцам-демократам и американцам, в котором заверила, что намерена бороться еще активнее, чем прежде, за голоса новых избирателей.
Let resistance plus persistence equal progress…here was my message to Democrats today.https://t.co/7HpG7dDF6H— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 24 февраля 2017 г.
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