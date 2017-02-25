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  • 25.02, 17:19

Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы

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Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы

Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести «крупнейший митинг», в котором будет участвовать больше людей, чем в какой-либо другой демонстрации.

Призыв провести крупнейший в истории митинг в свою поддержку президент США Дональд Трамп опубликовал на собственной странице в Twitter.

Дональд Трамп, президент США: «Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы „сделать Америку снова великой“, стоит провести свой собственный митинг. Он будет крупнейшим».




После инаугурации Дональда Трампа в разных городах США проходят акции протеста, связанные с недовольством участников политикой нового американского президента. В январе на улицы Вашингтона вышел Женский марш — более полумиллиона женщин преимущественно в розовых шапочках.

Ранее сегодня бывшая противница Трампа на выборах Хиллари Клинтон также разместила в Twitter обращение к однопартийцам-демократам и американцам, в котором заверила, что намерена бороться еще активнее, чем прежде, за голоса новых избирателей.


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