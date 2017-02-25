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  • 25.02, 12:48

В первый день весны в Москве будет теплая и дождливая погода

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В первый день весны в Москве будет теплая и дождливая погода

В первый день весны в Москве будет теплая и дождливая погода

В российской столице 1 марта ожидается по-настоящему весенняя погода.

Теплая погода ознаменует наступление календарной весны в Москве. Синоптики обещают, что 1 марта воздух в столице прогреется до плюс 2–7 градусов, при этом будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В последний день зимы тоже ожидается теплая погода. Воздух в мегаполисе прогреется до плюс 1–3 градусов тепла, ночью похолодает до минус 2–4 градусов, местами возможны небольшие осадки.

В этом году февраль оказался теплее климатической нормы, которая составляет минус 6,7 градуса. Фактическая температура месяца, по данным наблюдений, — минус 5,3 градуса. С начала месяца в Москве выпало 32 миллиметра осадков при февральской норме в 36 миллиметров.

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