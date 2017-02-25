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  • 25.02, 12:48

Помощник вице-президента США перепутал в соцсети флаги Израиля и Никарагуа

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Помощник вице-президента США перепутал в соцсети флаги Израиля и Никарагуа

Помощник <nobr>вице-президента</nobr> США перепутал в соцсети флаги Израиля и Никарагуа

Сообщения, в которых были перепутаны флаги Израиля и Никарагуа, появились на странице вице-президента США Майкла Пенса в сети микроблогов Twitter.

Пост с перепутанными значками флагов появился в Twitter вице-президента США Майка Пенса после го выступления в Лас-Вегасе перед Республиканской еврейской коалицией.

Помощник Пенса написал о том, что США будет и впредь поддерживать правительство Израиля.

«Наша поддержка еврейского народа не заканчивается на границах нашей страны. При президенте Трампе мир узнает, что Америка стоит на стороне Израиля», — написал он, добавив в конце предложения флаг Никарагуа, по всей видимости, перепутав его с израильским.

В комментариях пользователи указали на ошибку, после чего пост был удален.

Президент США Дональд Трамп — большой поклонник коротких сообщений в Twitter. Известно, что новая команда президента старается не отставать от лидера и тоже пытается поддерживать диалог с избирателями в соцсетях. Не обходится без курьезов. Так, например, пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер до сих пор не объяснил прессе смысл своих загадочных посланий «Aqenbpuu» и «n9y25ah7», которые однажды появились на его странице в Twitter.

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