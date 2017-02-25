Пугачёва и Галкин будут бить посуду, отмечая приход весны

Друзья Аллы Пугачёвой готовятся к празднику желтых цветов. Эту весну Примадонна будет встречать
по-гречески.
В черном платье, с пикантными разрезами на плечах, Алла Пугачёва — сама элегантность. Примадонна не скрывает: душа в эти дни у нее поет, но перед тем, как появиться перед тысячным залом, она вносит небольшую ремарку. Пугачёва просит обойтись без лишней шумихи вокруг ее имени. Она никуда не пропала, просто на сцену теперь выходит не ради гонораров, а для удовольствия.
Весь вечер Примадонна поет для мужчин. А в это время ее собственный муж Максим Галкин работает без сна и отдыха. Юморист не скрывает: у него серьезный диагноз — он трудоголик. За 23 года на сцене, да еще рядом с такой женой, он привык выкладываться на все сто. На официальные мероприятия, пока коллеги опаздывают, Галкин приезжает одним из первых.
Галкин признается: его страшный сон — это выйти на сцену и забыть слова! Ведь на красных дорожках, где он бессменный ведущий, много новых имен — всех не упомнишь. Переживает юморист и о своих близких. Ведь его жене Алле Пугачёвой нужен муж, а детям — Лизе и Гарри — папа. А сейчас в череде праздников он совсем разрывается. Только что отгремел День защитника, скоро — 8 Марта. А подарки для своих любимых он привык выбирать сам.
Но знает ли Максим Галкин, какой сюрприз готовит своим близким Алла Пугачёва? Ровно через неделю, в первое воскресенье весны, Примадонна отмечает свой собственный праздник — день желтых цветов.
Обычно Пугачёва встречает весну по такому сценарию: друзья-знаменитости, в числе которых всегда Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Игорь Николаев и Алина Рёдель, съезжаются в замок с букетами желтых цветов. На столе гостей ждут фирменные пугачёвские пироги и котлеты. Но в этом году, удивляет звезда, в меню будут греческий салат и оливки. 48-й праздник желтых цветов Примадонна отметит в лучших греческих традициях — с битьем посуды. Подробнее — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Весь вечер Примадонна поет для мужчин. А в это время ее собственный муж Максим Галкин работает без сна и отдыха. Юморист не скрывает: у него серьезный диагноз — он трудоголик. За 23 года на сцене, да еще рядом с такой женой, он привык выкладываться на все сто. На официальные мероприятия, пока коллеги опаздывают, Галкин приезжает одним из первых.
Галкин признается: его страшный сон — это выйти на сцену и забыть слова! Ведь на красных дорожках, где он бессменный ведущий, много новых имен — всех не упомнишь. Переживает юморист и о своих близких. Ведь его жене Алле Пугачёвой нужен муж, а детям — Лизе и Гарри — папа. А сейчас в череде праздников он совсем разрывается. Только что отгремел День защитника, скоро — 8 Марта. А подарки для своих любимых он привык выбирать сам.
Но знает ли Максим Галкин, какой сюрприз готовит своим близким Алла Пугачёва? Ровно через неделю, в первое воскресенье весны, Примадонна отмечает свой собственный праздник — день желтых цветов.
Обычно Пугачёва встречает весну по такому сценарию: друзья-знаменитости, в числе которых всегда Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Игорь Николаев и Алина Рёдель, съезжаются в замок с букетами желтых цветов. На столе гостей ждут фирменные пугачёвские пироги и котлеты. Но в этом году, удивляет звезда, в меню будут греческий салат и оливки. 48-й праздник желтых цветов Примадонна отметит в лучших греческих традициях — с битьем посуды. Подробнее — в репортаже программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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