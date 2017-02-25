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  • 25.02, 11:17
На Сахалине 20 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине. Сахалин, лед, море, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Сахалине 20 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине

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На Сахалине 20 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине

На Сахалине 20 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине

На Сахалине 20 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине
  • Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

    • В акватории Охотского моря у южных берегов Сахалина отокололась льдина, на которой находились 20 рыбаков-любителей. Людей уносит в открытое море, сообщает управление МЧС России по региону.

    Информация о ЧП, по данным МЧС, поступила в субботу в 14:40 по местному времени (6:40 по Москве).

    Из сообщения МЧС: «В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть».

    На помощь оказавшимся на льдине рыбакам направлены 13 человек и семь единиц техники, передает РИА Новости.

    По последним данным, спасателям уже удалось снять людей с льдины 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    Спасательная операция продолжается.

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