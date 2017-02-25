На Сахалине 20 рыбаков уносит в море на отколовшейся льдине

В акватории Охотского моря у южных берегов Сахалина отокололась льдина, на которой находились 20
рыбаков-любителей. Людей уносит в открытое море, сообщает управление МЧС России по региону.
Информация о ЧП, по данным МЧС, поступила в субботу в 14:40 по местному времени (6:40 по Москве).
Из сообщения МЧС: «В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть».
На помощь оказавшимся на льдине рыбакам направлены 13 человек и семь единиц техники, передает РИА Новости.
По последним данным, спасателям уже удалось снять людей с льдины 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Спасательная операция продолжается.
Из сообщения МЧС: «В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть».
На помощь оказавшимся на льдине рыбакам направлены 13 человек и семь единиц техники, передает РИА Новости.
По последним данным, спасателям уже удалось снять людей с льдины 12 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Спасательная операция продолжается.
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