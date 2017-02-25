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  • 25.02, 09:46
Российские врачи обучают сирийских студентов-медиков оказывать помощь раненым. Сирия, армия и флот РФ, больницы, войны и вооруженные конфликты, здравоохранение, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские врачи обучают сирийских студентов-медиков оказывать помощь раненым

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Российские врачи обучают сирийских студентов-медиков оказывать помощь раненым

Российские врачи обучают сирийских <nobr>студентов-медиков</nobr> оказывать помощь раненым

    В сирийских больницах катастрофически не хватает врачей. Многие из-за войны уехали работать в европейские клиники, а новых кадров просто не успели подготовить. Спасают положение российские специалисты. Они не только проводят большую часть операций, но и на практике обучают сирийских студентов, помогающих нашим хирургам в качестве ассистентов.

    В Сирии ощущается острая нехватка медицинских кадров, потому медицинский отряд специального назначения из Хабаровска приступил к подготовке местных студентов. Учащиеся университета Алеппо в будущем должны стать офтальмологами, но сейчас в Сирии нужны обычные медсестры и врачи общей специализации, которые могут оказать любую первую помощь, поэтому часто вместо лекций ребята едут в госпиталь получать необходимый опыт.

    Жуд Аль-Халл: «Конечно, из-за войны у нас очень много раненых. Поэтому мы присутствуем на операциях непрофильных, помогаем врачам. Сами пока не проводим операции, но выступаем в качестве ассистентов».

    Сегодня одна из пациенток — совсем крохотная девочка. Она — десятый ребенок в семье. Газовый баллон, выпущенный боевиками, разорвался прямо в доме. У девочки большая площадь ожогов — 15%. В России ей сделали бы операцию по пересадки кожи, в Сирии таких специалистов нет, но можно хотя бы наложить повязки. Врачи уверены в благополучном исходе лечения.

    Помимо оказания помощи в российском медицинском центре, наши хирурги готовы по первой команде выехать на подмогу сирийским коллегам. В один из госпиталей Алеппо постоянно привозят мирных жителей с осколочными и пулевыми ранениями. Местных хирургов не хватает. Именно поэтому российские военные врачи здесь дежурят на постоянной основе и именно они проводят операции по извлечению пуль.

    Раньше сирийские студенты могли поехать в западные страны на обучение и стажировку. Сейчас в отношении Сирии действуют санкции. Они коснулись и студентов. Сейчас все надежды будущих специалистов связаны с российскими докторами.

    Маха Аль-Бабулли: «У российских врачей огромный опыт, поэтому для нас так важно присутствовать на подобных операциях, учиться у таких специалистов, ведь многие наши хирурги уехали за границу. Мы понимаем, что ваши врачи рискуют своими жизнями, помогая раненым сирийцам. И мы, и пациенты очень благодарны им».

    Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, сирийские студентки мечтают отправиться на стажировку в Россию, ведь после войны Сирия будет нуждаться и в офтальмологах.

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