Озвучивающие зарубежных кинозвезд артисты рассказали о работе актеров дубляжа

В Лос-Анджелесе идут последние приготовления к самому ожидаемому событию в мире киноиндустрии. Наряду со звездами мировой величины, которые номинированы на премию «Оскар», за итогами голосования будут следить и «русские» Алик Болдуин, Эмма Стоун, Аль Пачино и другие. Речь не о двойниках и пародистах, а об актерах дубляжа, которые делают понятными образы киногероев для российских зрителей.

Золото Голливуда в этом году обещает взять мюзикл о голливудском золотом веке. «Ла-Ла Ленд» — история об актрисе Мие и джазовом пианисте Себастьяне. Здесь поют и герои, и критики, в один голос называя фильм «беспардонно искренним». Как не убить эту искренность русским переводом?



Татьяна Шитова — тоже актриса, но только за кадром. Это ее голосом из фильма в фильм говорит Эмма Стоун. Шитова говорит, но не поет. Чтобы не разрушить атмосферу, песни в мюзикле не переозвучивают, дают субтитры, ведь и в оригинале герои поют сами, без дублеров. Александр Новиков много лет дублирует своего тезку Алека Болдуина. Он уверен, что идеальный дубляж — именно такой, будто бы его и нет.



Вместо съемочной площадки — тон-ателье (так называют темную комнату для записи звука). Актеры дубляжа всегда в тени. И каждый раз перед ними стоит двойная задача — вжиться не только в персонаж, но и в актера, который его играет. Как тут не сродниться с далекой голливудской звездой, когда из года в год переживаешь вместе с ней все экранные злоключения? Голосом Ольги Зубковой уже 12 лет говорит Анджелина Джоли. Они не встречались ни разу. Но голос Ольги голливудская красавица знает и, как выяснилось, любит. Когда недавно Джоли снялась в рекламе духов, встал вопрос, кто будет ее дублировать. Анджелина выбрала именно Ольгу.



Они каждый раз болеют за своих, но и сами получают награды. Владимир Ерёмин больше 20 лет является голосом Аль Пачино. За дубляж «Адвоката дьявола» он получил премию BBC.



Каждый год, получив «Оскар», актеры благодарят маму, операторов и режиссеров, но никогда не вспоминают тех, кто говорит за них в разных частях света. Как передает корреспондент Алина Репина, в ночь на понедельник актеры дубляжа будут держать кулачки за своих, ведь свой голос в этой борьбе они уже давно отдали.