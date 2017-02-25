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  • 25.02, 08:14
Минимум три человека погибли в горящем отеле в Китае. Китай, отели и гостиницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минимум три человека погибли в горящем отеле в Китае

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Минимум три человека погибли в горящем отеле в Китае

Минимум три человека погибли в горящем отеле в Китае

Минимум три человека погибли в горящем отеле в Китае

    По последним данным, в результате пожара в отеле в китайском городе Наньчан погибли три человека, еще 14 пострадали.

    Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Число жертв может возрасти — до сих пор точно не известно, сколько человек остались заблокированными в здании.

    Пожар начался на втором этаже гостиницы HNA Hotel Platinum Mix Nanchang и перекинулся на третий. Огонь мог заблокировать в здании около 10 рабочих.

    Ведется расследование. Полиция уже задержала одного человека — мужчину в наручниках увезли с места пожара, сообщает ТАСС.

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