Минимум три человека погибли в горящем отеле в Китае

По последним данным, в результате пожара в отеле в китайском городе Наньчан погибли три человека, еще 14 пострадали.
Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Число жертв может возрасти — до сих пор точно не известно, сколько человек остались заблокированными в здании.
Пожар начался на втором этаже гостиницы HNA Hotel Platinum Mix Nanchang и перекинулся на третий. Огонь мог заблокировать в здании около 10 рабочих.
Ведется расследование. Полиция уже задержала одного человека — мужчину в наручниках увезли с места пожара, сообщает ТАСС.
Пожар начался на втором этаже гостиницы HNA Hotel Platinum Mix Nanchang и перекинулся на третий. Огонь мог заблокировать в здании около 10 рабочих.
Ведется расследование. Полиция уже задержала одного человека — мужчину в наручниках увезли с места пожара, сообщает ТАСС.
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