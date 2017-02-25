«Юридический салон», 25 февраля

Москвича Виктора Храмова признали виновным в столкновении с грузовиком, у которого не работали
стоп-сигналы, вместо них была только надпись на фургоне. Водителя легковушки обвинили в том, что он не соблюдал дистанцию. Автомобилист интересуется, почему виновен только он и прав ли инспектор?
Сергей Волгин, юрист: «ГАИ не может никого признать виновным. Это может сделать только суд. Вообще не имеет значения, что написано на фургоне, там может быть даже написано что-то неприличное. Если вы не согласны с постановлением ГАИ, обращайтесь в суд и доказывайте, что не смогли избежать столкновения именно из-за неработающих стоп-сигналов. И тогда вы можете рассчитывать на возмещение ущерба».
На вопросы автомобилистов о штрафах, справедливости обвинений и наказаний, ответит программа «Главная дорога».
На вопросы автомобилистов о штрафах, справедливости обвинений и наказаний, ответит программа «Главная дорога».
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