Головоломки для водителя: почему дорожные знаки приводят к летальным ДТП

Можно стать нарушителем, а то и виновником аварии, если не разгадать смысл дорожных знаков, которые нередко противоречат не только друг другу, но и здравому смыслу. Люди, которые расставляют водителям ловушки, не отвечают за это.
Житель Тюмени Николай Тихомиров полгода сражается с дорожниками. Его едва не убили знаки, предупреждающие о сужении дороги. Мужчина влетел в бетонный блок, его машина за 3 миллиона рублей никогда больше не заведется.
Николай Тихомиров, автовладелец: «Перестроившись в левый ряд, метров за 50 до блоков я увидел препятствие на пути. Дорожники очень спешили и с обеих сторон забыли поменять знаки».
Так же решили в ГАИ. Дорожников оштрафовали, знаки закрыли пленкой. Николай подал в суд и заодно узнал, что в те же блоки влетели еще 15 машин. В одном из этих ДТП погиб ребенок.
Николай Тихомиров: «Про всех не скажу, но в основном ни компенсации, ничего не было».
Алексей Татаринцев в Курске разбил машину из-за пропавшего знака «Уступи дорогу». Решив, что перекресток равнозначный, он выехал со второстепенной на главную и получил удар.
Алексей Татаринцев, автовладелец: «Разбор длился почти неделю. Установили, что должен стоять знак».
Судиться Алексей не стал — хватило денег по страховке. А знак поставили только через месяц, после новых аварий.
Столичный депутат Евгений Будник дорожным казусам объявил войну. Он фотографирует спорные знаки и заставляет дорожников убирать опасные ловушки. Народный избранник задается вопросом: куда смотрит ГАИ и прокуратура?
Евгений Будник, депутат: «У нас получается некая такая презумпция виновности водителя во всем. Людей эвакуируют, вместо того чтобы сообщать об этих противоречиях».
Как выяснила программа «Главная дорога», смертельные головоломки появляются из-за несогласованности между службами: проектируют одни, ставят другие, а контролирует ГАИ. Точнее, должна контролировать.
Сообщать о нарушениях можно даже не выходя из машины, но пока только в тестовом режиме. Сайт «Безопасные дороги» уже принимает жалобы и составляет карту проблемных мест. Попали в аварию или получили штраф из-за противоречивых знаков? Действуйте! Сфотографируйте, опросите свидетелей, проверьте составленную инспектором схему и возьмите копию протокола.
Владимир Виноградов, юрист: «Если водитель считает, что знаки противоречат друг другу или спровоцировали ДТП, у него есть полная возможность в протоколе все это указать. Отстоять свои права достаточно реально».
В местной администрации узнайте, кто отвечает за дорогу, и идите в суд. Но помните: видите что-то странное и необъяснимое — притормозите.
Николай Тихомиров, автовладелец: «Перестроившись в левый ряд, метров за 50 до блоков я увидел препятствие на пути. Дорожники очень спешили и с обеих сторон забыли поменять знаки».
Так же решили в ГАИ. Дорожников оштрафовали, знаки закрыли пленкой. Николай подал в суд и заодно узнал, что в те же блоки влетели еще 15 машин. В одном из этих ДТП погиб ребенок.
Николай Тихомиров: «Про всех не скажу, но в основном ни компенсации, ничего не было».
Алексей Татаринцев в Курске разбил машину из-за пропавшего знака «Уступи дорогу». Решив, что перекресток равнозначный, он выехал со второстепенной на главную и получил удар.
Алексей Татаринцев, автовладелец: «Разбор длился почти неделю. Установили, что должен стоять знак».
Судиться Алексей не стал — хватило денег по страховке. А знак поставили только через месяц, после новых аварий.
Столичный депутат Евгений Будник дорожным казусам объявил войну. Он фотографирует спорные знаки и заставляет дорожников убирать опасные ловушки. Народный избранник задается вопросом: куда смотрит ГАИ и прокуратура?
Евгений Будник, депутат: «У нас получается некая такая презумпция виновности водителя во всем. Людей эвакуируют, вместо того чтобы сообщать об этих противоречиях».
Как выяснила программа «Главная дорога», смертельные головоломки появляются из-за несогласованности между службами: проектируют одни, ставят другие, а контролирует ГАИ. Точнее, должна контролировать.
Сообщать о нарушениях можно даже не выходя из машины, но пока только в тестовом режиме. Сайт «Безопасные дороги» уже принимает жалобы и составляет карту проблемных мест. Попали в аварию или получили штраф из-за противоречивых знаков? Действуйте! Сфотографируйте, опросите свидетелей, проверьте составленную инспектором схему и возьмите копию протокола.
Владимир Виноградов, юрист: «Если водитель считает, что знаки противоречат друг другу или спровоцировали ДТП, у него есть полная возможность в протоколе все это указать. Отстоять свои права достаточно реально».
В местной администрации узнайте, кто отвечает за дорогу, и идите в суд. Но помните: видите что-то странное и необъяснимое — притормозите.
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