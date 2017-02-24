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  • 24.02, 23:08

Электричка сбила мужчину и женщину на северо-востоке Москвы

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Электричка сбила мужчину и женщину на северо-востоке Москвы

Электричка сбила мужчину и женщину на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

В столице электропоезд сбил двух человек, переходивших пути в неположенном месте. Один из пострадавших скончался.

ЧП произошло в районе станции Лось Ярославского направления МЖД. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, состав сбил мужчину и женщину.

Мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, личность пострадавших и обстоятельства произошедшего выясняются.

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