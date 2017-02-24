Египет почти в 2,5 раза увеличивает стоимость въездных виз

Власти Египта приняли решение увеличить стоимость въездных виз с 1 марта. Об этом говорится в обнародованном сегодня решении МИД страны.
Отмечается, что цена однократной въездной визы вырастет с 25 до 60 долларов США, многократной — до 70 долларов.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе призывает россиян не волноваться раньше времени. По ее словам, для России «эта новость пока не актуальна, потому что Египта как туристического направления нет».
Майя Ломидзе: «Пока не известно, когда открывается (авиасообщение), и не известно, сколько будут стоить визы для российских граждан».
Решение Египта Ломидзе объяснила кризисом в этой стране. По ее словам, египетские власти из-за финансовых трудностей пытаются заработать «на том турпотоке, что есть», передает ТАСС.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе призывает россиян не волноваться раньше времени. По ее словам, для России «эта новость пока не актуальна, потому что Египта как туристического направления нет».
Майя Ломидзе: «Пока не известно, когда открывается (авиасообщение), и не известно, сколько будут стоить визы для российских граждан».
Решение Египта Ломидзе объяснила кризисом в этой стране. По ее словам, египетские власти из-за финансовых трудностей пытаются заработать «на том турпотоке, что есть», передает ТАСС.
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