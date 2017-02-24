Бой с тенью — 2: Реванш
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  • 24.02, 21:38

США намерены впервые перебросить в Европу самолеты F-35 в 2017 году

3 комментария
США намерены впервые перебросить в Европу самолеты <nobr>F-35</nobr> в 2017 году

США намерены впервые перебросить в Европу самолеты F-35 в 2017 году

США намерены впервые перебросить в Европу самолеты <nobr>F-35</nobr> в 2017 году
  • Фото Reuters © 2017, US NAVY

    • Американские Военно-воздушные силы планируют впервые дислоцировать свои истребители-бомбардировщики пятого поколения в Европу весной или летом.

    Об этом плане заявил глава боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл. Речь идет о самолетах F-35. По его словам, переброска истребителей-бомбардировщиков состоится уже весной или летом, передает ТАСС.

    Герберг Карлайл: «Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет».

    Он добавил, что в перспективе США намерены отправить F-35 в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.

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