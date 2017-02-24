Бизнесмен раскрыл махинации фонда Клинтон

Американо-китайский бизнесмен выпустил книгу, в которой откровенно рассказал о том, как помогал фонду Хиллари Клинтон незаконно получать деньги от зарубежных партнеров.
Джонни Чан рассказал о незаконных потоках денег в 1996 году во время переизбрания Билла Клинтона. По его словам, средства поступали в нарушение закона о финансировании избирательных кампаний от китайских чиновников.
Бизнесмен несколько лет назад снял видео, в котором признался в причастности к финансовым махинациям. Он утверждает, что сделал это потому, что боялся за свою жизнь. Он полагал, что демократы могут спланировать его убийство из-за информации, которой он обладал.
По словам Чана к незаконной деятельности его склонили демократы, которые оказывали на него давление. В книге бизнесмен приводит доказательства сотрудничества Клинтон с китайским правительством ради влияния в Вашингтоне и приводит примеры незаконных сделок, пишет Daily Mail.
Джонни Чан раскрыл, что в середине 1990-х регулярно встречался в Вашингтоне с Хиллари Клинтон, официальными лицами, которые ее представляли и другими демократами. Всего за два года он посетил Белый дом 57 раз. Во время одной из таких встреч Чан лично вручил Мэгги Уильямс, одной из приближенных Клинтон, чек на 50 тысяч долларов.
Чан также утверждает в своей книге, что помог организовать встречу Билла Клинтона с потенциальным спонсором — китайским влиятельным военным чиновником. Но когда деятельность Чана привлекла внимание ФБР, демократы прекратили заниматься единовременным сбором средств.
Бизнесмен несколько лет назад снял видео, в котором признался в причастности к финансовым махинациям. Он утверждает, что сделал это потому, что боялся за свою жизнь. Он полагал, что демократы могут спланировать его убийство из-за информации, которой он обладал.
По словам Чана к незаконной деятельности его склонили демократы, которые оказывали на него давление. В книге бизнесмен приводит доказательства сотрудничества Клинтон с китайским правительством ради влияния в Вашингтоне и приводит примеры незаконных сделок, пишет Daily Mail.
Джонни Чан раскрыл, что в середине 1990-х регулярно встречался в Вашингтоне с Хиллари Клинтон, официальными лицами, которые ее представляли и другими демократами. Всего за два года он посетил Белый дом 57 раз. Во время одной из таких встреч Чан лично вручил Мэгги Уильямс, одной из приближенных Клинтон, чек на 50 тысяч долларов.
Чан также утверждает в своей книге, что помог организовать встречу Билла Клинтона с потенциальным спонсором — китайским влиятельным военным чиновником. Но когда деятельность Чана привлекла внимание ФБР, демократы прекратили заниматься единовременным сбором средств.
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