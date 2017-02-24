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  • 24.02, 21:38

Трамп пообещал крупнейшее в истории наращивание военной мощи США

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Трамп пообещал крупнейшее в истории наращивание военной мощи США

Трамп пообещал крупнейшее в истории наращивание военной мощи США

Дональд Трамп пообещал провести увеличение военной мощи США, которое станет крупнейшим в истории страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на консервативном форуме в пригороде Вашингтона.

По словам Трампа, модернизировать вооруженные силы США нужно таким образом, чтобы ни у кого и мыслей не возникло связываться с Вашингтоном. Он подчеркнул, что планируемая им модернизация станет «крупнейшим наращиванием (военного потенциала) в истории».

Дональд Трамп: «Никто не осмелится вновь ставить под сомнение нашу военную мощь. Мы верим в поддержание мира с помощью силы».

В конце января Трамп подписал указ о реорганизации вооруженных сил США. Он отметил, что эта мера подразумевает «новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и инструменты для наших мужчин и женщин в военной форме».

На днях Трамп заявил, что расширит ядерный арсенал США, чтобы Америка «была на вершине конкуренции» в этой области. Также он раскритиковал договор СНВ-3 с Россией, направленный на сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений.

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