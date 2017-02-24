Житель Урала в ходе конфликта со стрельбой бросил гранату в оппонентов

Мужчина в Екатеринбурге открыл стрельбу по своим оппонентам и бросил в них гранату. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Подробности инцидента рассказали очевидцы. По их словам, из подъезда одного из домов выбежали мужчина и женщина. Вслед за ними вышел мужчина крепкого телосложения и открыл по паре стрельбу, предположительно, из травматического оружия, после чего метнул в оппонентов гранату.
Мужчина, по которому велась стрельба, получил ранение в голову. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также повреждения получил припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti: у него разбиты стекла и пробиты колеса.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, злоумышленника разыскивают, сообщает РИА Новости.
Мужчина, по которому велась стрельба, получил ранение в голову. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также повреждения получил припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti: у него разбиты стекла и пробиты колеса.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, злоумышленника разыскивают, сообщает РИА Новости.
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