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  • 24.02, 17:04

Испанец убил двоих маленьких сыновей от россиянки в Германии

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Испанец убил двоих маленьких сыновей от россиянки в Германии

Испанец убил двоих маленьких сыновей от россиянки в Германии

Полиция Германии задержала гражданина Испании по подозрению в жестоком убийстве своих детей четырех и пяти лет, матерью которых является гражданка России.

Как передает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ, трагедия произошла в городе Аурих, Нижняя Саксония, где в течение двух последних лет жил 38-летний уроженец Севильи Хуан Серхио Олива Гомес.

Сообщается, что трагедия разыгралась вскоре после того, как россиянка решила расстаться с отцом своих детей. В ответ испанец пригрозил их убить в случае ее ухода. Несмотря на угрозы, местный судья постановил, что дети смогут проводить время с отцом по выходным.

В минувшую субботу женщина приехала в дом на день раньше, поскольку не могла дозвониться до отца детей. В доме она обнаружила бывшего супруга, сидящего на полу рядом с лужей крови, а также тело одного из сыновей. Прибывшая на место преступления полиция обнаружила тело и второго ребенка.

Результаты экспертизы показали, что детям нанесли удары по голове тупым предметом, а также раны холодным оружием. Полиция не исключает, что подозреваемый собирался расчленить тела детей и избавиться от них, однако не успел.

Подозреваемый заявил полиции, что в дом ворвались несколько преступников, убили детей и нанесли ему раны. Однако соседи опровергли это, заявив, что не видели незнакомых людей рядом с домом. Кроме того, они не слышали звуков, которые указывали бы на борьбу, или взрослых голосов, а только детский плач.

Мужчину поместили в психиатрическое отделение больницы, где он находится под надзором полиции. Мать детей также находится в медучреждении с нервным срывом.

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