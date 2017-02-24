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  • 24.02, 18:36
Погоня упитанных тигров за квадрокоптером развеселила пользователей Сети. животные, Китай, курьезы, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Погоня упитанных тигров за квадрокоптером развеселила пользователей Сети

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Погоня упитанных тигров за квадрокоптером развеселила пользователей Сети

Погоня упитанных тигров за квадрокоптером развеселила пользователей Сети

Погоня упитанных тигров за квадрокоптером развеселила пользователей Сети

    В одном из национальных парков Китая в объектив видеокамеры попали кадры невероятной охоты.

    Амурских тигров заинтересовал беспилотник, который вел за ними наблюдение. Погоня напоминала настоящий спринтерский забег, в финале которого один из хищников высоко подпрыгнул и настиг стальную птицу.

    Попробовать добычу на вкус помешала задымившаяся батарейка. Впрочем, на плохое питание в китайском заповеднике не жалуются. Даже напротив: две недели назад зоозащитники обращали внимание, что животные в вольере растолстели.

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