В Женеве прошел кинофестиваль, посвященный дорожной безопасности

В Женеве завершился кинофестиваль, на котором не было красных дорожек и звезд. На Всемирный кинофорум, посвященный дорожной безопасности, приехали эксперты и министры транспорта из 35 стран. Все эти государства объединяет печальная статистика смертности на дорогах. Вот и большинство конкурсных картин выполнены в жанре триллера.

Представленные фильмы намеренно страшные и кровавые. Их цель — как следует напугать зрителя. Победившая короткометражка из России — это именно фильм ужасов. Соблюдай дистанцию, иначе увидишь, как хрупка наша жизнь.



Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Конечно, мы должны в любой форме воспитывать молодежь и себя с тем, чтобы соблюдать правила. Для этого все формы хороши».



Англичан не подвело чувство юмора — они одни сняли на эту тему комедию. Их ролик под названием «Теперь ты меня видишь» посвящен всем водителям, которые привыкают к велосипедистам, как к уличным фонарям, и уделяют им примерно столько же внимания.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.