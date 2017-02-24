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  • 24.02, 17:04
В Женеве прошел кинофестиваль, посвященный дорожной безопасности. дорожное движение, Женева, кино, фестивали и конкурсы, Швейцария. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Женеве прошел кинофестиваль, посвященный дорожной безопасности

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В Женеве прошел кинофестиваль, посвященный дорожной безопасности

В Женеве прошел кинофестиваль, посвященный дорожной безопасности

В Женеве прошел кинофестиваль, посвященный дорожной безопасности

    В Женеве завершился кинофестиваль, на котором не было красных дорожек и звезд. На Всемирный кинофорум, посвященный дорожной безопасности, приехали эксперты и министры транспорта из 35 стран. Все эти государства объединяет печальная статистика смертности на дорогах. Вот и большинство конкурсных картин выполнены в жанре триллера.

    Представленные фильмы намеренно страшные и кровавые. Их цель — как следует напугать зрителя. Победившая короткометражка из России — это именно фильм ужасов. Соблюдай дистанцию, иначе увидишь, как хрупка наша жизнь.

    Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Конечно, мы должны в любой форме воспитывать молодежь и себя с тем, чтобы соблюдать правила. Для этого все формы хороши».

    Англичан не подвело чувство юмора — они одни сняли на эту тему комедию. Их ролик под названием «Теперь ты меня видишь» посвящен всем водителям, которые привыкают к велосипедистам, как к уличным фонарям, и уделяют им примерно столько же внимания.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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