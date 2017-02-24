Жители Ростова-на-Дону спорят из-за видео укладки «наноасфальта» во время дождя

В Сети появилась запись, на которой запечатлено, как во время сильного дождя рабочие пытались ремонтировать дорожное полотно.
Автор ролика выложил его в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Ремонтные работы на дороге в дождь, по его словам, происходили накануне на улице Ле-Ман, между проспектами Стачки и Коммунистическим. Под опубликованным видео автор оставил ироничный комментарий: «Укладка наноасфальта».
Под записью также вскоре появились комментарии недовольных ростовчан. Их возмутили действия рабочих, которые занимались укладкой в дождь. Один из пользователей соцсетей написал: «Нашлепали от души! Надолго ли?». «Интересно, сколько миллионов это стоило?», — возмутился другой.
Анна Амакова, пользовательница соцсети: «Толк будет, только когда дорожники, выигрывая тендер, будут не только дорогу делать, но и обслуживать свое „творение“ года 3–4 хотя бы и за свой счет. ИМХО, тендер, конечно, подорожает, но в итоге выйдет дешевле, ведь изначально они обещают идеально выполненную работу».
Однако далеко не все пользователи выступили против работы ремонтников в дождь. Так, один из местных жителей, напротив, обрадовался: «Ура! Хоть как-то замазали! А то вообще нереально было». Поддержал его и пользователь Антон: «Расквохтались. Кто из вас хоть кирпич в яму положил? То-то и оно».
Евгений Юрьевич, пользователь соцсети: «Это лучше, чем дыра под водой».
Под записью также вскоре появились комментарии недовольных ростовчан. Их возмутили действия рабочих, которые занимались укладкой в дождь. Один из пользователей соцсетей написал: «Нашлепали от души! Надолго ли?». «Интересно, сколько миллионов это стоило?», — возмутился другой.
Анна Амакова, пользовательница соцсети: «Толк будет, только когда дорожники, выигрывая тендер, будут не только дорогу делать, но и обслуживать свое „творение“ года 3–4 хотя бы и за свой счет. ИМХО, тендер, конечно, подорожает, но в итоге выйдет дешевле, ведь изначально они обещают идеально выполненную работу».
Однако далеко не все пользователи выступили против работы ремонтников в дождь. Так, один из местных жителей, напротив, обрадовался: «Ура! Хоть как-то замазали! А то вообще нереально было». Поддержал его и пользователь Антон: «Расквохтались. Кто из вас хоть кирпич в яму положил? То-то и оно».
Евгений Юрьевич, пользователь соцсети: «Это лучше, чем дыра под водой».
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