Родственники отговорили Трампа выходить из соглашения по климату

Американский президент Дональд Трамп под влиянием семьи исключил из своего нового указа пункт, содержащий критику Парижского соглашения по климату, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Желание выйти из соглашения Трамп озвучивал во время предвыборной кампании. Свою позицию он объяснял тем, что документ негативно влияет на энергетическую отрасль США.
В ближайшее время Трамп собирается принять новый указ. При этом пункт о выходе из Парижского соглашения в нем отсутствует. Это связано с тем, что дочь президента Иванка и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, изменили позицию Трампа по экологии.
Мнение Иванки и Кушнера ранее сыграло важную роль в согласии президента принять у себя в Нью-Йорке бывшего вице-президента Альберта Гора, являющегося активным сторонником охраны окружающей среды. Издание отмечает, что влияние дочери и зятя на политику Трампа продолжает расти.
В ближайшее время Трамп собирается принять новый указ. При этом пункт о выходе из Парижского соглашения в нем отсутствует. Это связано с тем, что дочь президента Иванка и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, изменили позицию Трампа по экологии.
Мнение Иванки и Кушнера ранее сыграло важную роль в согласии президента принять у себя в Нью-Йорке бывшего вице-президента Альберта Гора, являющегося активным сторонником охраны окружающей среды. Издание отмечает, что влияние дочери и зятя на политику Трампа продолжает расти.
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