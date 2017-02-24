Премьер Японии захотел посетить Россию в кратчайшие сроки

Правительство Японии занимается проработкой точной даты визита японского премьера Синдзо Абэ в Россию. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Ёсихидэ Суга: «Премьер-министр хотел бы посетить Россию в этом году в кратчайшие сроки. Однако точная дата визита на данный момент прорабатывается».
Подробностей о грядущей встрече Суга не озвучил. По его словам, повестка пока не определена, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Абэ может посетить Россию дважды в этом году. Первый визит, по его словам, может состояться в апреле-мае.
Последний раз Владимир Путин и Синдзо Абэ встречались в декабре 2016 года во время визита российского лидера в Японию. Тогда они подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
Подробностей о грядущей встрече Суга не озвучил. По его словам, повестка пока не определена, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Абэ может посетить Россию дважды в этом году. Первый визит, по его словам, может состояться в апреле-мае.
Последний раз Владимир Путин и Синдзо Абэ встречались в декабре 2016 года во время визита российского лидера в Японию. Тогда они подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
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