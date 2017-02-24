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  • 24.02, 11:00
Ученикам чеченской сельской школы начали преподавать нескучные уроки. Чечня, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ученикам чеченской сельской школы начали преподавать нескучные уроки

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Ученикам чеченской сельской школы начали преподавать нескучные уроки

Ученикам чеченской сельской школы начали преподавать нескучные уроки

Ученикам чеченской сельской школы начали преподавать нескучные уроки

    В одной из сельских школ Чечни разработали инновационную учебную программу. Теперь школьники посещают так называемые нескучные уроки. На занятиях они выступают в роли режиссеров, сценаристов и актеров, создают мультфильмы и пишут картины. Руководство школы считает, что такой формат обучения поможет детям определиться с будущей профессией.

    Лариса Хусаинова, директор шолы «Терра Нова»: «Кого мы готовим? Мы готовим будущих дипломатов, политиков, экономистов, творческих людей, которые будут украшать эту землю».

    Уже в холле школы детей встречает корабль, который должен прибыть к новым вершинам. На побережье — умные деревья с крылатыми фразами. Здесь говорят даже стены, нет разве что таблицы Менделеева. Новую школу открыли недавно, а у ее учеников уже есть дипломы победителей различных конференций. В школе нет строгих стандартов, главная задача — научить учиться.

    Творческая лаборатория школы полна новых идей и нереализованных проектов. Например, в новом учебном году собираются ставить мультфильм по мотивам романа «Евгений Онегин». В роли актеров выступят сами школьники.

    Ильяс Тааев, замминистра образования и науки: «Это проектный действенный подход к подготовке учащихся, чтобы ребята усвоили лучше программу образовательную, независимо начальная или прочая. Именно этот подход востребован, и мы внедряем его, насколько это возможно, и в сельских, и в городских школах».

    Родители к инновационной школе относятся пока настороженно, но то, что дети не спешат из школы домой, — это факт.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.

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