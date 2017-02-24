Грандиозный салют в честь Дня защитника Отечества поразил москвичей

День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В Москве залпы дали на 16 площадках. Одно из самых ярких шоу устроили на Воробьёвых горах.За 10 минут прозвучало 10 тысяч залпов. Салют сопровождали холостые выстрелы из пушек времен Великой Отечественной войны.