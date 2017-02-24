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  • 24.02, 09:30
Грандиозный салют в честь Дня защитника Отечества поразил москвичей. 23 Февраля, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грандиозный салют в честь Дня защитника Отечества поразил москвичей

2 комментария
Грандиозный салют в честь Дня защитника Отечества поразил москвичей

Грандиозный салют в честь Дня защитника Отечества поразил москвичей

Грандиозный салют в честь Дня защитника Отечества поразил москвичей

    Россия масштабно отметила День защитника Отечества. Торжества по традиции завершились праздничными салютами.

    В Москве залпы дали на 16 площадках. Одно из самых ярких шоу устроили на Воробьёвых горах.

    За 10 минут прозвучало 10 тысяч залпов. Салют сопровождали холостые выстрелы из пушек времен Великой Отечественной войны.
    День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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