Власти Ирбита предложили многодетным семьям поселиться в лесу

В Свердловской области разгорается скандал с земельными участками для многодетных семей. Местные чиновники предоставили их в рамках выполнения федерального закона. Однако вскоре выяснилось, что строить на них жилье просто бессмысленно, ведь рядом нет никакой инфраструктуры, потому что участки находятся либо в чистом поле, либо в дремучем лесу.

Многодетные семьи начали штурмовать администрацию три года назад, когда поняли, какими землями их наделили чиновники. К своим участкам им приходится идти пешком несколько километров по лесу.



Федеральный закон, который обязал местные власти наделить многодетных родителей бесплатными земельными участками, приняли в России в 2011 году. Но ирбитские чиновники подошли к вопросу слишком формально. Улучшить жилищные условия семьям предложили в чистом поле или в чаще леса.



По закону на выделенной земле владельцы могут организовать подсобное хозяйство или возвести жилой дом. Но начать строительство невозможно без воды и электричества.



Когда получали адреса, люди сами себе завидовали. В десяти километрах от города чиновники обещали разбить целый поселок. Но до сих пор здесь живут разве что дикие звери.



Глава города Геннадий Агафонов признался, что денег на все это в скромном бюджете Ирбита нет и никогда не было. Но указ есть указ. В 2014 году чиновник отчитался, очередь за землей на вверенной ему территории значительно сократилась. Участки получили 315 семей. То, что произошло это лишь на бумаге, должно было остаться тайной.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

