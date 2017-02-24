Белое солнце пустыни
Недоступно в Вашей стране
Белое солнце пустыни 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.02, 09:30
Власти Ирбита предложили многодетным семьям поселиться в лесу. Свердловская область, жилье, многодетные, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти Ирбита предложили многодетным семьям поселиться в лесу

2 комментария

Власти Ирбита предложили многодетным семьям поселиться в лесу

Власти Ирбита предложили многодетным семьям поселиться в лесу

    В Свердловской области разгорается скандал с земельными участками для многодетных семей. Местные чиновники предоставили их в рамках выполнения федерального закона. Однако вскоре выяснилось, что строить на них жилье просто бессмысленно, ведь рядом нет никакой инфраструктуры, потому что участки находятся либо в чистом поле, либо в дремучем лесу.

    Многодетные семьи начали штурмовать администрацию три года назад, когда поняли, какими землями их наделили чиновники. К своим участкам им приходится идти пешком несколько километров по лесу.

    Федеральный закон, который обязал местные власти наделить многодетных родителей бесплатными земельными участками, приняли в России в 2011 году. Но ирбитские чиновники подошли к вопросу слишком формально. Улучшить жилищные условия семьям предложили в чистом поле или в чаще леса.

    По закону на выделенной земле владельцы могут организовать подсобное хозяйство или возвести жилой дом. Но начать строительство невозможно без воды и электричества.

    Когда получали адреса, люди сами себе завидовали. В десяти километрах от города чиновники обещали разбить целый поселок. Но до сих пор здесь живут разве что дикие звери.

    Глава города Геннадий Агафонов признался, что денег на все это в скромном бюджете Ирбита нет и никогда не было. Но указ есть указ. В 2014 году чиновник отчитался, очередь за землей на вверенной ему территории значительно сократилась. Участки получили 315 семей. То, что произошло это лишь на бумаге, должно было остаться тайной.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru