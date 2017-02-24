СМИ узнали, почему обладатель «Оскара» Роберт Де Ниро снимается в плохом кино.
Оказывается, звезда Голливуда вынужден браться за все роли подряд, так как все деньги семьи тратит его жена Грейс Хайтауэр. Расходы идут на содержание ее сети кофеен Grace Hightower & Coffees of Rwanda, которая открылась 5 лет назад и сейчас близка к разорению.
По данным ТАСС, недавно актер дал выход гневу, когда сидел с женой в одном из баров на Манхэттене. Он во всеуслышание заявил, что ему не пришлось бы сниматься в отвратительных фильмах, если бы она «не прожигала его деньги».
Сеть Grace Hightower & Coffees of Rwanda недавно расторгла выгодный контракт с продовольственными магазинами Whole Foods. Примечательно, что главным спонсором кинофестиваля «Трайбека», который курирует Де Ниро, является не предприятие его жены, а кофейный гигант Illy.
Голливудского ветерана последние годы критикуют за то, что он опустился до проходных ролей в не самых лучших фильмах, которые сильно проигрывают в сравнении с прославившими его работами. Достаточно сказать, что в этом году лента «Дедушка легкого поведения» и сыгравший в ней Де Ниро выдвинуты на премию «Золотая малина» в номинациях «Худший фильм» и «Худший актер».
По данным ТАСС, недавно актер дал выход гневу, когда сидел с женой в одном из баров на Манхэттене. Он во всеуслышание заявил, что ему не пришлось бы сниматься в отвратительных фильмах, если бы она «не прожигала его деньги».
Сеть Grace Hightower & Coffees of Rwanda недавно расторгла выгодный контракт с продовольственными магазинами Whole Foods. Примечательно, что главным спонсором кинофестиваля «Трайбека», который курирует Де Ниро, является не предприятие его жены, а кофейный гигант Illy.
Голливудского ветерана последние годы критикуют за то, что он опустился до проходных ролей в не самых лучших фильмах, которые сильно проигрывают в сравнении с прославившими его работами. Достаточно сказать, что в этом году лента «Дедушка легкого поведения» и сыгравший в ней Де Ниро выдвинуты на премию «Золотая малина» в номинациях «Худший фильм» и «Худший актер».
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