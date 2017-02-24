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  • 24.02, 07:59

В США автомобилистка въехала в клинику и убила ребенка

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В США автомобилистка въехала в клинику и убила ребенка

В США автомобилистка въехала в клинику и убила ребенка

В США автомобилистка въехала в клинику и убила ребенка
  • Фото: al.com

    • В американском Мидфилде, Алабама, женщина за рулем, пытаясь припарковаться, въехала в помещение стоматологической клиники.

    В результате погиб 5-летний мальчик, еще шестеро взрослых получили ранения.

    За рулем Mercedes SUV оказалась женщина. Как оказалось, она пыталась припарковаться, но вместо этого врезалась в стеклянную стену клиники.

    Автолюбительница в результате ЧП не пострадала, сообщает AL.com.

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