В США автомобилистка въехала в клинику и убила ребенка

В американском Мидфилде, Алабама, женщина за рулем, пытаясь припарковаться, въехала в помещение стоматологической клиники.
В результате погиб 5-летний мальчик, еще шестеро взрослых получили ранения.
За рулем Mercedes SUV оказалась женщина. Как оказалось, она пыталась припарковаться, но вместо этого врезалась в стеклянную стену клиники.
Автолюбительница в результате ЧП не пострадала, сообщает AL.com.
За рулем Mercedes SUV оказалась женщина. Как оказалось, она пыталась припарковаться, но вместо этого врезалась в стеклянную стену клиники.
Автолюбительница в результате ЧП не пострадала, сообщает AL.com.
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