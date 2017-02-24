Парламентарии РФ и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

Российские и украинские парламентарии провели встречу в Вене в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ. Говорили об урегулировании конфликта в Донбассе.
Об этом рассказал глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он уточнил, что в переговорах также приняли участие Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и председатель Ассамблеи Кристин Муттонен.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Мною было высказано настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР».
Муттонен по итогам встречи предложила главам российской и украинской делегаций провести отдельные переговоры на эту тему, передает РИА Новости.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Мною было высказано настоятельное пожелание вернуть Киев в русло минских соглашений и соблюдать их пункт за пунктом для того, чтобы достичь цели, остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР».
Муттонен по итогам встречи предложила главам российской и украинской делегаций провести отдельные переговоры на эту тему, передает РИА Новости.
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