IAAF допустила трех россиян до международных стартов как нейтральных атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила трех российских легкоатлетов до международных соревнований, выступать они будут под нейтральным флагом.
К участию в международных соревнованиях допущены прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский. При этом участие спортсменов в соревнованиях будет зависеть от правил каждого конкретного турнира, говорится на сайте организации.
Отмечается, что еще шесть заявок россиян были отклонены. Остальные находятся на рассмотрении.
Напомним, в начале февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за чего российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях. Некоторые спортсмены подали заявки на выступления под нейтральным флагом.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами.
IAAF approves the application of 3 Russians to compete internationally as Neutral Athletes. https://t.co/EzEIGRIpgA pic.twitter.com/n8wHL9okkK— IAAF (@iaaforg) 23 февраля 2017 г.
Отмечается, что еще шесть заявок россиян были отклонены. Остальные находятся на рассмотрении.
Напомним, в начале февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за чего российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях. Некоторые спортсмены подали заявки на выступления под нейтральным флагом.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами.
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