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  • 24.02, 01:54

IAAF допустила трех россиян до международных стартов как нейтральных атлетов

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IAAF допустила трех россиян до международных стартов как нейтральных атлетов

IAAF допустила трех россиян до международных стартов как нейтральных атлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила трех российских легкоатлетов до международных соревнований, выступать они будут под нейтральным флагом.

К участию в международных соревнованиях допущены прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский. При этом участие спортсменов в соревнованиях будет зависеть от правил каждого конкретного турнира, говорится на сайте организации.


Отмечается, что еще шесть заявок россиян были отклонены. Остальные находятся на рассмотрении.

Напомним, в начале февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за чего российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях. Некоторые спортсмены подали заявки на выступления под нейтральным флагом.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами.

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