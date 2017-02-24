Трамп намерен расширить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что расширит ядерный арсенал США, чтобы Америка «была на вершине конкуренции» в этой области.
Об этом президент США заявил в интервью Reuters.
Дональд Трамп, президент США: «Было бы замечательно, это было бы мечтой, если бы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если у стран будет ядерное оружие, мы будем на вершине конкуренции».
По мнению Трампа, США со своим нынешним ядерным потенциалом остались позади. От какого конкретно государства отстает Америка, президент не уточнил.
Трамп также назвал «односторонним» договор СНВ-III, а его заключение в 2011 году — плохой сделкой, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя слова президента, заявил, что США не собираются никому отдавать превосходство в ядерной сфере и будут наращивать свой потенциал вслед за другими странами, передает ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Было бы замечательно, это было бы мечтой, если бы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если у стран будет ядерное оружие, мы будем на вершине конкуренции».
По мнению Трампа, США со своим нынешним ядерным потенциалом остались позади. От какого конкретно государства отстает Америка, президент не уточнил.
Трамп также назвал «односторонним» договор СНВ-III, а его заключение в 2011 году — плохой сделкой, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя слова президента, заявил, что США не собираются никому отдавать превосходство в ядерной сфере и будут наращивать свой потенциал вслед за другими странами, передает ТАСС.
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