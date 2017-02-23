ВТО отклонила апелляцию РФ по делу о поставках свинины из ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию РФ на решение, в соответствии с которым введенный в 2014 году запрет на импорт свинины в РФ из ЕС был признан незаконным.
«Апелляционный орган поддержал выводы Третейской группы», говорится в сообщении на сайте организации.
В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала незаконным введенный Россией в начале 2014 года запрет на ввоз живых свиней и свинины из Европы. Российская сторона подала апелляцию в конце сентября прошлого года.
Запрет на импорт европейской свинины был введен из-за того, что менее чем за два года в странах Балтии и Польше было зарегистрировано около 2,5 тыс. очагов инфекции африканской чумы свиней.
В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала незаконным введенный Россией в начале 2014 года запрет на ввоз живых свиней и свинины из Европы. Российская сторона подала апелляцию в конце сентября прошлого года.
Запрет на импорт европейской свинины был введен из-за того, что менее чем за два года в странах Балтии и Польше было зарегистрировано около 2,5 тыс. очагов инфекции африканской чумы свиней.
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