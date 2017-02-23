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  • 23.02, 18:19
Десантники рассказали, как учат курсантов выживать в горах. армия и флот РФ, горы, 23 Февраля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Десантники рассказали, как учат курсантов выживать в горах

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Десантники рассказали, как учат курсантов выживать в горах

Десантники рассказали, как учат курсантов выживать в горах

Десантники рассказали, как учат курсантов выживать в горах

    День защитника Отечества сегодня празднуют не только состоявшиеся военные, но и те, кто пока только мечтает об офицерских погонах. В их числе — курсанты горного отделения Рязанского десантного училища. Они выбрали одну из самых сложных воинских специальностей, но не пожалели.

    Штурмовать горные реки и вершины учит Валентин Мажейка, принимавший участие в боевых действиях на Кавказе.

    Валентин Мажейка, инструктор по горной подготовке: «Даже летом, в зависимости от высоты, климат резко меняется. То есть если где-то в низине, в районе двух тысяч, будет лето, то уже в районе четырех тысяч будет такая же европейская зима, к которой мы все привыкли. И там уже необходимо действовать, как в зимних условиях».

    Чтобы преодолеть, к примеру, горный поток, десантнику нужно не просто переправиться самому, а перетащить на себе как минимум 35 килограммов амуниции. Всевозможное дополнительное снаряжение тут ни на машине, ни на танке не перевезешь. Поэтому в горных подразделениях не обойтись без лошадей. Уход за ними — целая наука. Как правильно мыть, кормить, а еще обязательно холить и лелеять лошадей, курсантов учит инструктор Екатерина Ленчикова.

    Она в седле с четырех лет. Подсадил дедушка, который всю войну прошел на лошади. Рассказывал потом Кате вместо сказок на ночь, как подвозил боеприпасы под вражеским огнем. Вот внучка и пошла служить в десантное училище по контракту.

    Екатерина Ленчикова, инструктор вьючно-транспортного отделения: «Приходят курсанты. Интересно наблюдать, когда они приходят и совсем еще не умеют сидеть на лошади. Выглядят, как мешки. А потом — бац, и все, уже всадник».

    Так же и на скалодроме. Сначала курсанты еле-еле ползут по стенке, а через год чуть ли не взлетают с закрытыми глазами. Но скорость — не гарантия успеха.

    Валентин Мажейка: «Мы должны не просто зайти на какую-то вершину, а организовать на ней оборону, если это господствующая высота. Или перевал занять для того, чтоб не допустить прорыва противника, заблокировать его, вести наблюдение. То есть спектр задач более широк в военном альпинизме».

    К тому же если спортивный альпинист может выжидать хорошую погоду и взбираться днем, то военный — специально выберет ночь, туман, дождь, снег. В общем, все, что поможет остаться незамеченным.

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