Десантники рассказали, как учат курсантов выживать в горах

День защитника Отечества сегодня празднуют не только состоявшиеся военные, но и те, кто пока только мечтает об офицерских погонах. В их числе — курсанты горного отделения Рязанского десантного училища. Они выбрали одну из самых сложных воинских специальностей, но не пожалели.

Штурмовать горные реки и вершины учит Валентин Мажейка, принимавший участие в боевых действиях на Кавказе.



Валентин Мажейка, инструктор по горной подготовке: «Даже летом, в зависимости от высоты, климат резко меняется. То есть если где-то в низине, в районе двух тысяч, будет лето, то уже в районе четырех тысяч будет такая же европейская зима, к которой мы все привыкли. И там уже необходимо действовать, как в зимних условиях».



Чтобы преодолеть, к примеру, горный поток, десантнику нужно не просто переправиться самому, а перетащить на себе как минимум 35 килограммов амуниции. Всевозможное дополнительное снаряжение тут ни на машине, ни на танке не перевезешь. Поэтому в горных подразделениях не обойтись без лошадей. Уход за ними — целая наука. Как правильно мыть, кормить, а еще обязательно холить и лелеять лошадей, курсантов учит инструктор Екатерина Ленчикова.



Она в седле с четырех лет. Подсадил дедушка, который всю войну прошел на лошади. Рассказывал потом Кате вместо сказок на ночь, как подвозил боеприпасы под вражеским огнем. Вот внучка и пошла служить в десантное училище по контракту.



Екатерина Ленчикова, инструктор вьючно-транспортного отделения: «Приходят курсанты. Интересно наблюдать, когда они приходят и совсем еще не умеют сидеть на лошади. Выглядят, как мешки. А потом — бац, и все, уже всадник».



Так же и на скалодроме. Сначала курсанты еле-еле ползут по стенке, а через год чуть ли не взлетают с закрытыми глазами. Но скорость — не гарантия успеха.



Валентин Мажейка: «Мы должны не просто зайти на какую-то вершину, а организовать на ней оборону, если это господствующая высота. Или перевал занять для того, чтоб не допустить прорыва противника, заблокировать его, вести наблюдение. То есть спектр задач более широк в военном альпинизме».



К тому же если спортивный альпинист может выжидать хорошую погоду и взбираться днем, то военный — специально выберет ночь, туман, дождь, снег. В общем, все, что поможет остаться незамеченным.