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  • 23.02, 16:49

Саакашвили грозит тюрьма за посягательство на суверенитет Украины

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Саакашвили грозит тюрьма за посягательство на суверенитет Украины

Саакашвили грозит тюрьма за посягательство на суверенитет Украины

Генпрокуратура Украины получила обращение правозащитника Олега Курчина с просьбой привлечь к ответственности политика Михаила Саакашвили, сообщают украинские СМИ.

Ранее Саакашвили неоднократно критиковал украинский олигархический режим и призывал его поменять. Мозг правительства Украины политик сравнивал с мозгом аквариумной рыбки. Он называл олигарха Рината Ахметова врагом Украины, призывал его арестовать и распродать все его активы, чтобы вернуть деньги украинскому народу. Во время нахождения на посту губернатора Одесской области, Саакашвили называл свой регион «сепаратистским».

Проанализировав эти заявления, Олег Курчин пришел к выводу, что Саакашвили «позволил себе высказывания, которые могли привести к разжиганию национальной розни среди граждан Украины, а также к насильственному изменению и свержению конституционного строя». Это и стало поводом для обращения в прокуратуру.

Михаил Саакашвили 7 ноября минувшего года заявил, что подал в отставку с поста губернатора Одесской области. Он объяснил свое решение тем, что не может бороться с коррупцией, поскольку к ней причастно высшее руководство страны. Сейчас политик руководит собственной партией «Движение новых сил». В конце прошлого года ее официальная численность превысила 20 тысяч человек.

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