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  • 23.02, 16:48

Снежная глыба упала на детей в Томске: один ребенок погиб

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Снежная глыба упала на детей в Томске: один ребенок погиб

Снежная глыба упала на детей в Томске: один ребенок погиб

Снежная глыба упала на детей в Томске: один ребенок погиб
  • Фото: dortom /vk.com

    • Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Томске в результате схода снега с крыши гаража один ребенок погиб, а второй был травмирован.

    В СКР по Томской области уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Трагедия произошла сегодня днем. Трое детей играли возле гаражного комплекса, который располагается по адресу: переулок Светлый, 49. По предварительным данным, один из мальчиков забрался на крышу гаража, в результате чего подтаявший снег обрушился на двоих мальчиков, которые остались стоять внизу.

    СКР по Томской области: «Один из них (семилетний мальчик) скончался на месте, второй (одиннадцатилетний) госпитализирован в медицинское учреждение города Томска с травмами, степень тяжести которых устанавливается».

    Следователи допрашивают свидетелей происшествия, чтобы установить все детали происшествия. Также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

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