Минобороны Белоруссии отреагировало на «истерию» вокруг совместных с РФ учений

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков прокомментировал информационную атаку на Россию, которая началась после того, как стало известно о планируемых учениях
«Запад-2017».
В западной прессе появились публикации, в которых говорилось, что Россия «готовится оккупировать Белоруссию», перебросив в страну большое число военной техники. Глава Минобороны Белоруссии заявил, что подобные заявления — это истерика отдельных «экспертов».
Андрей Равков: «Нагнетаемая в последнее время отдельными „экспертами“ истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».
Он напомнил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение проводить учения раз в два года, поочередно на территории России и Белоруссии. В этом году маневры пройдут в Белоруссии. Равков также напомнил, что Москва и Минск — стратегические партнеры, которые строят общее оборонное пространство.
Министр заверил, что никакой угрозы Белоруссии «Запад-2017», конечно же, не несет. Белорусская сторона тщательно контролирует перемещение российских войск на своей территории, а также их численность и состав.
Равков добавил, что учения носят оборонительный характер и они также не направлены и против западных стран, передает Sputnik.
Андрей Равков: «Нагнетаемая в последнее время отдельными „экспертами“ истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».
Он напомнил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение проводить учения раз в два года, поочередно на территории России и Белоруссии. В этом году маневры пройдут в Белоруссии. Равков также напомнил, что Москва и Минск — стратегические партнеры, которые строят общее оборонное пространство.
Министр заверил, что никакой угрозы Белоруссии «Запад-2017», конечно же, не несет. Белорусская сторона тщательно контролирует перемещение российских войск на своей территории, а также их численность и состав.
Равков добавил, что учения носят оборонительный характер и они также не направлены и против западных стран, передает Sputnik.
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