Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.02, 13:47

Минобороны Белоруссии отреагировало на «истерию» вокруг совместных с РФ учений

комментировать

Минобороны Белоруссии отреагировало на «истерию» вокруг совместных с РФ учений

Минобороны Белоруссии отреагировало на «истерию» вокруг совместных с РФ учений

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков прокомментировал информационную атаку на Россию, которая началась после того, как стало известно о планируемых учениях «Запад-2017».

В западной прессе появились публикации, в которых говорилось, что Россия «готовится оккупировать Белоруссию», перебросив в страну большое число военной техники. Глава Минобороны Белоруссии заявил, что подобные заявления — это истерика отдельных «экспертов».

Андрей Равков: «Нагнетаемая в последнее время отдельными „экспертами“ истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Он напомнил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение проводить учения раз в два года, поочередно на территории России и Белоруссии. В этом году маневры пройдут в Белоруссии. Равков также напомнил, что Москва и Минск — стратегические партнеры, которые строят общее оборонное пространство.

Министр заверил, что никакой угрозы Белоруссии «Запад-2017», конечно же, не несет. Белорусская сторона тщательно контролирует перемещение российских войск на своей территории, а также их численность и состав.

Равков добавил, что учения носят оборонительный характер и они также не направлены и против западных стран, передает Sputnik.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru