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  • 23.02, 12:15

В Удмуртии психически больной мужчина зарезал соседей и напал на сожителя матери

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В Удмуртии психически больной мужчина зарезал соседей и напал на сожителя матери

В Удмуртии психически больной мужчина зарезал соседей и напал на сожителя матери

Минувшей ночью в увинскую районную больницу доставили двоих пострадавших с ножевыми ранениями в шею.

Один из них — 32-летний мужчина — признался, что именно он ударил ножом второго 48-летнего пострадавшего, который является сожителем его матери. После этого, по его словам, он нанес ранение самому себе.

Нападавший также признался, что зарезал двоих соседей. При проверке этой информации следователи обнаружили в доме в поселке Ува тела 57-летнего и 55-летнего мужчин.

СКР по Удмуртской Республике: «В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Для оказания помощи в раскрытии и расследования преступления в поселок Ува направлены следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления».

Следователи допрашивают свидетелей нападения, они пытаются установить мотивы преступления. Кроме того, по делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, сообщается на сайте СК по Удмуртии.

СКР по Удмуртской Республике: «По предварительным данным, мужчина, заподозренный в убийствах, страдает психическим расстройством. Состояние его, а также доставленного в больницу потерпевшего остается тяжелым».

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