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  • 23.02, 10:44
Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье. ДТП, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье

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Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье

Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье

Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье

    На Минском шоссе в Подмосковье из-за гололеда столкнулись около 30 машин.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции региона, пока есть данные о двух пострадавших. Точное число пострадавших в авариях уточняется.

    Из сообщения полиции: «На 38-м км Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются».

    По данным источника в правоохранительных органах, массовая авария произошла из-за гололеда.

    Из сообщения источника: «Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог. Серьезные аварии произошли также на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья — на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе».

    В Госавтоинспекции призвали водителей в связи с тяжелыми дорожными условиями быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.

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