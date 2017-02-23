Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье

На Минском шоссе в Подмосковье
из-за гололеда столкнулись около 30 машин.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции региона, пока есть данные о двух пострадавших. Точное число пострадавших в авариях уточняется.
Из сообщения полиции: «На 38-м км Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются».
По данным источника в правоохранительных органах, массовая авария произошла из-за гололеда.
Из сообщения источника: «Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог. Серьезные аварии произошли также на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья — на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе».
В Госавтоинспекции призвали водителей в связи с тяжелыми дорожными условиями быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.
Из сообщения полиции: «На 38-м км Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются».
По данным источника в правоохранительных органах, массовая авария произошла из-за гололеда.
Из сообщения источника: «Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог. Серьезные аварии произошли также на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья — на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе».
В Госавтоинспекции призвали водителей в связи с тяжелыми дорожными условиями быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.
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