Российские медики в Сирии встречают День защитника Отечества на посту

В Сирии на боевом посту остаются российские медики. Военные врачи и медсестры продолжают оказывать помощь жителям освобожденного Алеппо. Люди годами не получали нормального лечения, многим после ранений требуется оперативное вмешательство, а некоторые нуждаются и в психологической поддержке

Медицинский спецназ не зря так называется. С момента прибытия подразделения в пункт назначения до приема самого первого пациента проходит максимум 15 минут.



Восточные районы Алеппо, недавно покинутые боевиками, это — зона катастрофы. Под завалами еще остаются тела погибших, которые по весне начнут разлагаться. Мирные жители в течение пяти лет не знали, что такое медицинская помощь. Алеппо полностью освобожден, вернулась мирная жизнь, но они так и не увидели ни «врачей без границ», ни медиков из западных стран. Помогают только наши — российские. Но каждая их отправка в Алеппо, пусть и под надежной охраной военной полиции, сродни спецоперации.



Руслан Гузеев, начальник МЦОН: «Это подразделение готово выдвинутся к очагу массовых санитарных потерь, развернутся быстро, и готово уже принимать всех пострадавших, раненых и больных».



Самый первый пациент. Этому человеку несколько лет назад оторвало ногу осколком от газового баллона, выпущенного боевиками. Пациенту сменили повязки, и тут же военная полиция отвезла его в сирийский госпиталь.



В это время в соседнем модуле врачи принимают сирийских детей. Российские медики признаются: у них складывается впечатление, что многие арабские мамы приходят не из-за состояния здоровья малышей, а просто им нравится, что их детям оказывают внимание и дают игрушки, первые в их жизни. А еще альбомы, карандаши, фломастеры и пластилин. Сестры-лаборантки на время превращаются в аниматоров.



Екатерина Мединская, лаборант МЦОН: «Не все детки умеют читать и писать. В основном раскрашиваем, из пластилина делаем игрушки».



Еще картина, которая повергает в шок. На улице чуть больше нуля, а маленькие дети ходят босиком. Вернее, жалуются мамы, не могут ходить. Из-за окоченения. И ноги у них угольно-черного цвета от грязи. Тут дрогнуло сердце у всех российских медиков и они купили детям носки.



Ирина Токарь, врач МЦО: «Это наши мужчины купили. Специально для детей, у которых нет носков. Они приходят с голыми ногами, и мы не можем ничем им помочь. Вот хотим подарок им сделать».



Здесь есть правило: после каждого выезда в зону разрухи, нищеты и инфекций врачей сразу отправляют в парилку. Есть и бассейн. Командир медицинского центра особого назначения подчеркивает: это не роскошь, а насущная необходимость.



Руслан Гузеев: «Личный состав после выездов у нас постоянно ходит в баню. Поэтому санитарно-гигиенические условия у нас оптимальные».



Комната у Ирины Токарь, той что вручала босоногим деткам носочки, совсем не похожа на казарму — вся в шариках. Коллеги постарались.



Ирина Токарь: «Это они мне сделали подарок. У меня был день рождения недавно. Вот они украсили комнату».



В Хабаровске Ирину ждет муж Вячеслав, тоже военный. А еще дочь Вика и сын Кирилл. Последний только-только после срочной службы вернулся домой. Мама не смогла его встретить. Но, говорит Ирина, сын ей очень гордится.



Вечером медики садятся выпить чай. Так и отметили ее день рождения. А сегодня точно так же отметят День защитника Отечества и мужчины, и женщины — российские врачи в Сирии.

