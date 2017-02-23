Алёше из Белгородской области срочно нужны деньги на жизненно важную операцию

Маленькому Алёше из Белгородской области срочно нужна помощь. У мальчика — опасное заболевание, ему требуется операция по пересадке костного мозга. Московские врачи готовы провести лечение бесплатно. Но сначала необходимо собрать 1,5 миллиона рублей, чтобы найти подходящего донора.

Открывая для себя мир, даже через окно больничной палаты Алёша Дударев радуется каждой снежинке, которую увидел, каждой птице, что пролетает мимо. Врачи Центра детской гематологии говорят, что Алёша — их самый жизнерадостный пациент. Раньше он боялся уколов, но и к ним уже привык.



Борьба за жизнь ребенка началась много месяцев назад. Первые тревожные симптомы смертельно опасной болезни обнаружились во время планового осмотра, когда Алёше было всего три месяца. Врачи поставили диагнозы, о которых счастливые родители никогда даже не слышали. Первичный иммунодефицит, синдром Ниймеген.



Семья Дударевых живет в поселке Северный Белгородской области. Местные врачи помочь Алёше не в силах. В столичном Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва мальчика готовят к опасной, но единственно возможной для его будущей здоровой жизни операции — трансплантации донорского костного мозга. На счету каждый час и каждая минута, говорят врачи.



Алёша ждет донора. И пока мальчик ждет, вся его жизнь проходит в больничном боксе, где созданы абсолютно стерильные условия. Даже новая машинка, которой сейчас так радуется Алёша, прежде чем оказаться в его палате, прошла специальную антибактериальную обработку. Донорами могли бы стать братья и сестры мальчика, но Алёша — единственный ребенок в семье Дударевых. Клетки родителей не подошли. База доноров хранится в международном реестре. Однако услуга по активации донора стоит около полутора миллиона рублей. Родители Алеши оплатить такой счет не в силах.



Алёша сейчас ждет помощи от каждого. Как только получится собрать необходимую сумму, донорские клетки доставят в Москву. Операцию по трансплантации костного мозга в Центре Рогачёва сделают бесплатно.



ЧТОБЫ ПОМОЧЬ АЛЁШЕ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 6162 С СУММОЙ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

НАПРИМЕР: 250

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