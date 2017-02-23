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  • 23.02, 09:13
В Александровском саду провели профилактику Вечного огня. Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

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В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

    Минувшей ночью Александровский сад Москвы закрыли для особых работ. Специалисты провели профилактику Вечного огня у могилы Неизвестного Солдата.

    Вся процедура заняла 40 минут. Мастера приподняли звезду мемориального комплекса, проверили платиновую спираль горелки и другие важные элементы. Благодаря специальной конструкции, пламя Вечного огня не могут потушить ни снег, ни ветер.

    Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО «Мосгаз»: «В этом году была проведена полная реконструкция всего мемориала, и тогда выполнили все необходимые регламентные работы. Газопровод, который идет к этому комплексу, реконструирован, и думаю, что в ближайшие лет 30 такой необходимости не возникнет».

    Чтобы Вечный огонь был действительно вечным, перед началом работ его перенесли на временную горелку, и таким образом не дали пламени погаснуть ни на секунду.

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