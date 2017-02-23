Глава Минобороны поздравил военных и ветеранов с 23 Февраля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.
Сергей Шойгу, министр обороны Рф: «Традиционно в этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, отдаем дань памяти подвигам русского воинства, чествуем тех, кто сегодня обеспечивает мир и безопасность государства. Во все времена российская армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары неприятеля.
Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций — тех, кто с честью исполнял воинский долг, стал для нас примером мужества, несгибаемой воли и беззаветного служения Отчизне».
Победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины. «Личный состав настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике», отметил глава Минобороны.
Министр пожелал военнослужащим и их близким крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов в службе и труде на благо России. Также он постановил провести сегодня в 21:00 по местному времени артиллерийские салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, сообщается на сайте Минобороны.
Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций — тех, кто с честью исполнял воинский долг, стал для нас примером мужества, несгибаемой воли и беззаветного служения Отчизне».
Победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины. «Личный состав настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике», отметил глава Минобороны.
Министр пожелал военнослужащим и их близким крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов в службе и труде на благо России. Также он постановил провести сегодня в 21:00 по местному времени артиллерийские салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, сообщается на сайте Минобороны.
День защитника Отечества: история и традиции праздника НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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