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  • 23.02, 07:42

Глава Минобороны поздравил военных и ветеранов с 23 Февраля

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Глава Минобороны поздравил военных и ветеранов с 23 Февраля

Глава Минобороны поздравил военных и ветеранов с 23 Февраля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.

Сергей Шойгу, министр обороны Рф: «Традиционно в этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, отдаем дань памяти подвигам русского воинства, чествуем тех, кто сегодня обеспечивает мир и безопасность государства. Во все времена российская армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары неприятеля.

Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций — тех, кто с честью исполнял воинский долг, стал для нас примером мужества, несгибаемой воли и беззаветного служения Отчизне».

Победные традиции достойно продолжают нынешние защитники Родины. «Личный состав настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму, демонстрируя образцовую выучку и отвагу при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике», отметил глава Минобороны.

Министр пожелал военнослужащим и их близким крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших успехов в службе и труде на благо России. Также он постановил провести сегодня в 21:00 по местному времени артиллерийские салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, сообщается на сайте Минобороны.
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