Тиллерсон приобрел дом по соседству с Обамой и Иванкой Трамп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон купил в Вашингтоне дом стоимостью 5,6 млн долларов.
Особняк Тиллерсона находится в престижном районе Калорама. Там же недавно купили дом дочь президента Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.
В том же районе поселился Барак Обама. Ранее он заявлял, что пару лет будет жить в Вашингтоне с супругой Мишель и младшей дочерью Сашей, чтобы последняя закончила школу.
Как сообщает ТАСС, Тиллерсон купил дом 10 февраля — спустя неделю после того, как сенат одобрил его назначение на пост госсекретаря.
В том же районе поселился Барак Обама. Ранее он заявлял, что пару лет будет жить в Вашингтоне с супругой Мишель и младшей дочерью Сашей, чтобы последняя закончила школу.
Как сообщает ТАСС, Тиллерсон купил дом 10 февраля — спустя неделю после того, как сенат одобрил его назначение на пост госсекретаря.
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