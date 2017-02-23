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  • 23.02, 07:42

Тиллерсон приобрел дом по соседству с Обамой и Иванкой Трамп

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Тиллерсон приобрел дом по соседству с Обамой и Иванкой Трамп

Тиллерсон приобрел дом по соседству с Обамой и Иванкой Трамп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон купил в Вашингтоне дом стоимостью 5,6 млн долларов.

Особняк Тиллерсона находится в престижном районе Калорама. Там же недавно купили дом дочь президента Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

В том же районе поселился Барак Обама. Ранее он заявлял, что пару лет будет жить в Вашингтоне с супругой Мишель и младшей дочерью Сашей, чтобы последняя закончила школу.

Как сообщает ТАСС, Тиллерсон купил дом 10 февраля — спустя неделю после того, как сенат одобрил его назначение на пост госсекретаря.

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